Negociações avançam e United se aproxima de acordo com Borussia por Sancho

A esperança dentro do Manchester United pela contratação de Jadon Sancho aumentou nesta semana.

Segundo o jornal Sky Sports, as negociações com o Borussia Dortmund tiveram avanços importantes no que diz respeito ao valor da transferência e a estrutura de pagamento.

O clube alemão quer uma oferta em torno de 120 milhões de euros, valor que o United considera muito alto devido aos impactos econômicos da pandemia.

Contudo, a chance de Sancho permanecer no Dortmund é baixa, e a equipe quer que o acordo seja resolvido antes da volta para os treinamentos de pré-temporada, em 10 de agosto, para que haja tempo de encontrar um substituto no mercado.

Até o momento, não houve nenhuma proposta do United, mas eles são o único clube que fez contato oficial com o Borussia pelo atacante.