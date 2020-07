Negociado pelo Palmeiras, Dudu ainda não sabe quando vai poder deixar o Brasil; entenda o caso

Isto porque, conforme informações do UOL Esporte, o atacante de 28 anos ainda precisa resolver algumas questões burocráticas de sua ida para o Oriente Médio e também alguns assuntos pessoais. Até o momento, não há uma data confirmada para o atleta deixar o país.

Além de precisar resolver questões relacionadas a sua viagem para o Qatar, que restringiu a entrada de estrangeiros – com exceção dos cidadãos e dos residentes no país – por conta da pandemia do novo coronavírus, Dudu ainda se defende judicialmente da acusação de agressão de sua esposa Mallu Ohana. Ambas as situações prendem temporariamente o atleta no Brasil.

O Palmeiras vai receber 7 milhões de euros (R$ 42,1 milhões) pelo empréstimo do atacante. Em caso de os catarianos decidirem ficar com ele em definitivo, o Alviverde Paulista vai embolsar mais 6 milhões de euros (R$ 36,1 milhões). Para finalizar o processo, Dudu ainda precisa passar por exames médicos e assinar o contrato – que deve fazer assim que conseguir viajar.

