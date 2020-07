Neílton será jogador do Coritiba, afirma presidente do Vitória

[ad_1]



O Coritiba já vinha negociando a chegada do atacante Neílton com o Vitória. E, segundo o próprio presidente do time baiano, a transferência já está acertada. Restam apenas alguns detalhes para a oficialização do negócio.

Em entrevista ao Resenha na Rede, o mandatário do Vitória não deixou dúvidas de que o negócio havia sido fechado. “Amigo, esqueça (a permanência de Neílton). Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba, graças a Deus”, afirmou.

O atleta de 26 anos fará exames e assinará contrato com o Coxa até o final de 2022. Ele foi um pedido do técnico Eduardo Barroca, que queria um atacante de velocidade. Neílton tem passagens recentes pelo Vitória, Internacional e Hatta Clube, dos Emirados Árabes