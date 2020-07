Nenê fala sobre renovação com o Fluminense

[ad_1]



Destaque do Fluminense nesta temporada, o meia Nenê virou unanimidade no clube. O jogador tem contrato até o fim da temporada e já negocia um extensão do vínculo.

Nenê adiantou que quer seguir no Fluminense e não vê empecilho para a renovação de contrato.

“Renovação é uma coisa que está sendo falada e é uma vontade das duas partes. Do clube e minha também. Espero continuar mantendo o futebol e ajudar os companheiros nos jogos e em outros aspectos também. Queria ganhar um campeonato pelo clube, que acho que é o principal. Ganhar uma copa do Brasil, Brasileiro seria ótimo para todos, escrever o nome na história”, disse ao Esporte Interativo.

O Fluminense se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. Nenê acredita que a equipe carioca irá fazer uma boa campanha na Série A.

“Nosso time mostrou na final do Carioca que temos condições de ficar entre os seis primeiros do Brasileirão”, decretou.

Antes do Brasileiro, os tricolores vão fazer dois amistosos contra o Botafogo, nos dois próximos sábados.