No Corinthians, todos evitam discursos que possam transmitir qualquer sentimento de soberba ou mesmo uma empolgação acima do tom com a fase da equipe. Mas, a classificação à semifinal do Campeonato Paulista, antes inimaginável para muitos torcedores e críticos, mexeu com o ambiente e resgatou a confiança de quem vem de um tricampeonato.

“A gente jogou muito”, comentou Gabriel. “Acredito que o time está numa crescente, importante, e é Corinthians, é decisão, a gente sabe que nesses momentos a gente cresce, a gente está acostumado a jogar esses jogos, e quem veste a camisa do Corinthians tem estar preparado para esses momentos”, completou.

Éderson, autor de dois gols nos dois últimos jogos, também falou à Corinthians TV sobre o momento do time, que agora tem ele como titular.

“Muito bom sair com a vitória e a classificação. Graças a Deus, mais um gol, mais um chutinho abençoado. Fico muito feliz, mas ainda mais feliz pela classificação. Agora, vamos em busca da final”.

Gil, apesar de mais cauteloso no discurso, não escondeu a alegria com a oportunidade de brigar por mais uma taça.

“Gostoso, classificar, sem levar gol, isso que é o mais importante. Todo mundo está de parabéns, se empenhando ao máximo para conseguir essa classificação e continuar com os pés no chão, saber que não tem nada ganho e, partida a partida, a gente vai crescendo coletivamente, individualmente, para, quem sabe, a gente chegar à final”.

Pelas redes sociais, Andrés Sanchez também externou o entusiasmo com a reação do Corinthians, que antes da paralisação do torneio acumulava seis jogos sem vitória e agora vem de três triunfos seguidos.

Depois da vitória sobre o Palmeiras, o presidente do Corinthians foi comedido.

“Quero aqui agradecer a dedicação dos nossos jogadores e o trabalho sério da comissão técnica, além da Fiel Torcida, que respeitou as medidas de segurança, mas nunca deixou de apoiar o time. A vitória é de todos e contra todos”.

Já depois de assistir ao Timão garantir vaga nas semifinais, o post foi bem diferente.

“Quinta força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos”.

No domingo, os comandados de Tiago Nunes encaram o Mirassol, na Arena de Itaquera, em jogo único. Uma nova vitória leva o Corinthians para a quarta final seguida de Estadual.