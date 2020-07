Netflix investe mais de R$ 1 bilhão em filme sobre ‘James Bond americano’ · .

A Netflix vai investir mais de R$ 1 bilhão para a produção do filme The Gray Man –O Homem Cinza, em tradução livre. O longa será protagonizado por Ryan Gosling e Chris Evans, e a direção ficará a cargo de Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato (2019). A ideia do streaming é criar uma franquia na mesma proporção de James Bond, da saga 007, e repetir o sucesso que os irmãos conquistaram na Marvel.

Na produção, o “homem cinza” é Court Gentry, um assassino e ex-agente da CIA. As filmagens do thriller de ação devem acontecer em locações fora dos Estados Unidos. Esse será o filme mais caro da história do serviço de streaming.

O personagem Gentry ficará sob responsabilidade de Gosling, enquanto Evans encarnará Lloyd Hansen, seu perseguidor convicto e também ex-agente da CIA. The Gray Man é um dos livros mais vendidos do escritor norte-americano Mark Greaney.

“O filme é um verdadeiro mano a mano entre esses dois grandes atores que representam duas versões diferentes da CIA, no que pode ser e no que se pode fazer”, explicou Anthony ao site Deadline. Na entrevista, ele adiantou que o filme seguirá o mesmo estilo de Capitão América: O Soldado Invernal (2014), obra também dirigida pelos irmãos para a Marvel.

Uma adaptação dessa história estava em desenvolvimento há anos por outra produtora, mas nunca saiu do papel. Brad Pitt e James Gray eram os atores cotados para o projeto antigo. Agora, sob o comando dos irmãos Russo, a presença de Gosling está garantida para o primeiro filme e as suas sequências, caso faça sucesso no streaming.

A previsão é que as filmagens comecem ainda neste ano, conforme o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

