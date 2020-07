Netflix não vai cobrar mensalidade de contas inativas

A Netflix vai paralisar o pagamento de um grupo de usuários que tem uma conta com cartão de crédito cadastrado na plataforma, mas não assiste ao catálogo do serviço de streaming há um bom tempo. A informação foi confirmada pela empresa em uma carta aos investidores.

De acordo com o documento, divulgado pelo site Deadline, há assinantes que não consomem o conteúdo há até dois anos, mas continuavam pagando. Eles tiveram a mensalidade suspensa e, caso queiram retornar, podem reativar o perfil facilmente.

“Embora essa mudança tenha resultado em um pequeno golpe na receita, acreditamos que políticas a favor do consumidor como essa são a coisa certa a fazer, e benefícios a longo prazo serão sobrepostos aos custos de curto prazo”, diz a carta.

“Eles vão voltar”

Para a empresa, os motivos para a falta de uso podem ser os mais variados possíveis, desde problemas orçamentários (o que é bastante possível em tempos de pandemia e medidas de isolamento) até insatisfação com o serviço atual. Por outro lado, o próprio período pede um pouco de distração.

“Vivemos em tempos incertos com restrições no que podemos fazer socialmente, com muitas pessoas se voltando ao entretenimento para relaxamento, conexão, conforto e estímulos”, diz o comunicado.

A Netflix acredita que a pausa automática em um serviço de assinatura não utilizado deveria ser uma política de todas as empresas que operam com essa modalidade — e que boa parte dessa base vai voltar cedo ou tarde. De qualquer forma, a plataforma anunciou que 10 milhões de assinantes se juntaram ao serviço no último trimestre em todo o mundo, totalizando quase 193 milhões de pagantes.