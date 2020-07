Netflix volta atrás e anuncia mais uma temporada para The Crown · .

Após comunicar, em janeiro deste ano, que The Crown teria cinco temporadas, a Netflix voltou atrás em seu plano inicial e anunciou nesta quinta (9) que a série sobre a realeza britânica terá mais episódios. A sexta temporada deverá ser a última do drama e ainda não tem previsão de lançamento. O terceiro ano da série estreou em novembro de 2019.

Desde o início das produções, a ideia era que The Crown tivesse seis temporadas, cada uma retratando cerca de uma década de vida da rainha Elizabeth 2ª, de sua nobre família e o contexto histórico do Reino Unido.

Mas, em janeiro, o criador Peter Morgan havia mudado de ideia e considerado que a história poderia se encerrrar na quinta temporada. “Este é o momento e local ideais para parar”, declarou na ocasião.

Agora, mais uma mudança aconteceu. O perfil britânico oficial da Netflix no Twitter fez o seguinte post nesta quinta: “Notícias do palácio: conseguimos confirmar que haverá uma sexta (e última) temporada de The Crown”.

“Conforme começamos a discutir a narrativa da 5ª temporada, ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e à complexidade da história, deveríamos retornar para o plano original e fazer seis temporadas”, admitiu Morgan.

Na quarta temporada, a rainha ainda deverá ser interpretada por Olivia Colman, atriz vencedora de um Oscar. Já no quinto ano, Elizabeth será vivida por Imelda Staunton, conhecida por ter interpretado Maud Bagshaw em Downton Abbey (2010-2015) e Dolores Umbridge na franquia Harry Potter.

© 2020 . | Proibida a reprodução