Neymar tem agora mais títulos pelo PSG do que pelo Santos; veja todas as suas 23 taças

Nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 1 a 0, no Stade de France, e sagrou-se campeão da Copa da França. De quebra, Neymar aumentou sua galeria de conquistas.



O atacante tem agora 23 títulos oficiais, excluindo da lista taças menores, como o Troféu Joan Gamper, que venceu no Barcelona, torneios de base e competições não-oficiais, como o Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina.

Na lista da ESPN, Neymar tem três taças do Campeonato Francês, o nacional que ele venceu mais vezes. Também faturou duas vezes a Copa da França, a Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França pelo PSG, somando sete títulos pelos parisienses.

Pelo Barcelona, foram duas taças do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, duas da Supercopa da Espanha e uma vez a Champions League e o Mundial de Clubes.

Já no Santos, clube onde começou a carreira, foi três vezes campeão do Campeonato Paulista e uma vez da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana – ao todo, foram seis glórias.

Neymar comemora após marcar para o PSG sobre o Saint-Étienne Getty Images

Por fim, conquistou a Copa das Confederações pela seleção brasileira.

A conta da ESPN difere da apresentada no site oficial do jogador.

Ele contabiliza 32 títulos. A soma dele é maior porque considera o título olímpico de 2016 (seleção sub-23), a Supercopa da França de 2019 (ele não jogou porque estava suspenso por ter agredido um torcedor com um soco), quatro taças do Superclássico das Américas e quatro do Joan Gamper (organizado pelo Barcelona).

Outros locais contabilizam também essas taças, exceto a Supercopa da França, e incluem a Supercopa da Europa de 2015, que Neymar não jogou por estar com caxumba. Vale lembrar que esse torneio, assim como a Supercopa da França, é definido em apenas um jogo

Então, com 23 taças oficiais, Neymar tem um longo caminho para alcançar o amigo Daniel Alves, recordista de troféus no planeta.

O lateral do São Paulo tem 40 títulos oficiais (veja a lista abaixo).

Pelo Barcelona, ele venceu três vezes a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes, seis vezes o Campeonato Espanhol, quatro vezes a Copa do Rei e quatro vezes a Supercopa da Espanha. Totalizando 23 conquistas pelo clube catalão.

No Sevilla, Daniel Alves conquistou duas Copas da Uefa, uma Supercopa da Europa, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. São mais cinco troféus na galeria dele. No PSG, o lateral venceu duas vezes o Campeonato Francês, uma vez a Copa da Liga Francesa, a Copa da França e Supercopa da França. O que significa mais cinco taças.

Pela Juventus foram uma Copa da Itália e um Campeonato Italiano.

Ele conquistou também uma Copa do Nordeste pelo Bahia. Já na seleção brasileira foram duas taças da Copa América e duas da Copa das Confederações.

Daniel Alves, 40 títulos oficiais

23 Barcelona

5 Sevilla

5 PSG

4 seleção

2 Juventus

1 Bahia

Neymar, 23 títulos oficiais

9 Barcelona

7 PSG

6 Santos

1 seleção