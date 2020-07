No fundo do poço, Roger é surpreendido pela família · .

Nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana, Roger (Otávio Martins) atingirá o fundo do poço após ir parar na cadeia e será surpreendido pela família. Apesar dos crimes de desvio de dinheiro, o bandido receberá a visita de Verônica (Mylla Christie) e dos filhos. Filipa (Bela Fernandes) e Guilherme (Lawrran Couto) darão apoio moral ao pai enjaulado.

Após passar muito tempo como fugitivo da polícia, o ex-presidente da O11O verá sua mamata acabar. Com um passaporte falso, ele tentará escapar mais uma vez, mas será pego pelos investigadores antes de embarcar para fora do Brasil.

Na última semana da novela, o bandido se verá na pior ao dividir uma cela com Waldisney (Pedro Lemos) e implorará pelo perdão de sua família. Glória (Clarisse Abujamra) será a primeira a visitá-lo na prisão.

Apesar de toda a dor que ele causou à família Pessoa, a ricaça declarará que ele sempre será seu filho. Verônica, Filipa e Guilherme também irão até o presídio para prestar apoio ao patriarca, que chorará de emoção ao ser abraçado pelos herdeiros.

Na segunda fase da trama, em Poliana Moça, Roger não terá mais ninguém da família ao seu lado. Otávio Martins foi o único ator com contrato renovado de seu núcleo e passará a contracenar principalmente com João Pedro Delfino, intérprete de Pinóquio na segunda temporada da novela infantojuvenil.

As cenas da prisão de Roger vão ao ar a partir desta segunda-feira (6) na novela infantojuvenil do SBT, que acabará em 13 de julho.

