No navio pirata, Elvira arrasa corações e ganha presente macabro · .

Raptada por piratas, Elvira (Ingrid Guimarães) será disputada a tapa por Jacinto (Babu Santana) e Hassam (Thiago Tomé) em Novo Mundo. Os bandoleiros vão tentar conquistá-la a qualquer custo, até mesmo com presentinhos bem macabros. Entre eles, um anel que terá sido arrancado dos dedos de um cadáver apenas alguns minutos antes.

Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco) ordenará o sequestro por acreditar que a ex-mulher de Joaquim (Chay Suede) sabe onde Thomas (Gabriel Braga Nunes) guardou o mapa que leva até o tesouro escondido pelo pai de Anna (Isabelle Drummond).

Durante a sua estadia na embarcação, a personagem de Ingrid Guimarães vai ser mantida em uma cela. A contragosto, ela será obrigada a cozinhar e limpar o convés nas cenas que serão exibidas a partir da próxima sexta (17).

A portuguesa se surpreenderá com barulhos e gritos durante um ataque dos piratas a uma nau inimiga. “Que barulho é esse? É aniversário de alguém?”, perguntará ela ao jagunço interpretado por Babu Santana.

O marujo explicará que os companheiros estarão comemorando o sucesso de mais um saque, mas o casal será interrompido por Hassam. Ele ficará admirado com a mãe de Quinzinho (Theo de Almeida Lopes). “Quem é esta bela donzela, presa de maneira tão vil?”, dirá o bonitão, todo encantador.

“Elvira Matamouros, grande atriz, ex-escrava, ex-atriz, ex-falecida e agora pirata”, disparará ela, estendendo a sua mão para ser beijada. Jacinto não gostará nada da intimidade entre os dois, mas explicará que o companheiro comandará a embarcação enquanto o corsário de Leopoldo Pacheco não retornar.

Charmoso, o imediato se apresentará. “Hassam Abdul, pirata dos sete mares e nesse momento seu escravo”, dirá ele, enquanto coloca um colar de ouro no pescoço dela.

Enciumado, Jacinto dará um anel de ouro para a trambiqueira. “Ah, obrigadinha, mas tem uma sujerinha aqui”, reclamará ela. “É só um pouquinho de sangue! Como você acha que eu peguei esse anel? Tive que cortar o dedo do defunto fora”, explicará ele no folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução