Com o Fortaleza eliminado da Copa do Nordeste pelo arquirrival Ceará, o técnico Rogério Ceni acabou pedindo reforços à diretoria na entrevista coletiva. Ele disse contar com um elenco muito enxuto para tantas partidas seguidas, com pouco tempo de descanso e preparo, e chegou a dizer que lhe faltam opções para o ataque quatro vezes.

“A gente fala sempre com o presidente, estamos tentando. O problema não é isso, é: o quanto dinheiro nós temos para ter o jogador? Não é que tipo de jogador, quais são os jogadores disponíveis sem custo no mercado, é isso que temos que fazer de pergunta”, disse.

“Até as pessoas que quiserem ajudar de alguma maneira… A situação é difícil, complicada. Não é que jogador a gente quer, quais opções nós temos no mercado que a gente consiga pagar o salário. Jovens, apostas, fim de contrato… Nós já passamos 20 nomes, mas são jogadores caros ou inviáveis que não conseguimos trazer. Nós temos que analisar nossas possibilidades”, continuou.

O time tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, em Salvador (sede da fase final do torneio), tendo sofrido o gol aos 23 minutos do primeiro tempo, o que tirou do Fortaleza a chance de lutar pelo bicampeonato da Copa do Nordeste.

Sobre o jogo, Ceni disse que seu time sentiu dificuldade diante do bom posicionamento defensivo do rival, embora tenha afirmado que apenas sua equipe jogou ofensivamente. Aí acabou falando novamente sobre carências e reforços para o elenco.

“A sequência cansa, pode haver lesões. Nosso elenco é enxuto. Tivemos pouquíssimas oportunidades, as três que tivemos, fizemos. Mas as opções são poucas. Tentamos criar o jogo, mas o Ceará conseguiu se defender muito bem e contra-atacou”, disse o treinador.

“Com todas as dificuldades que a gente tem, a gente queria estar na final pela segunda vez seguida. Nós batemos campeões no ano passado, chegamos à semifinal esse ano e perdemos num jogo muito parelho. Numa bola parada perdemos essa partida”, disse.

Antes de estrear no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza de Rogério Ceni ainda tem um título para decidir. A equipe está na final do Campeonato Cearense com o Ceará, serão dois jogos, mas ainda sem data.