Após a derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, nesta quinta-feira, pelas quartas do Campeonato Paulista, o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, reclamou muito da arbitragem de Salim Fende Chavez na Vila Belmiro.

Na opinião do português, o juiz não coibiu a violência da Macaca, especialmente no 1º tempo, e ainda errou ao dar cartão amarelo ao atacante Marinho. Ironicamente, o jogador acabou tomando a 2ª advertência e foi expulso ainda na etapa inicial.

“(A eliminação) Não era nada nada disso que esperávamos. Esperávamos um jogo bem diferente. Na primeira parte, nosso adversário usou muito a violência, e não foi bem controlado pela arbitragem”, afirmou, ao Sportv.

“Quanto ao Marinho, ele sofreu várias faltas e nada aconteceu, ainda levou um cartão amarelo. Já no 2º tempo, jogador com 10 foi difícil, e entramos em uma zona psicológica muito difícil, que pesou muito”, analisou.

