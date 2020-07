Nota de R$ 200 vira meme na internet com direito a vira-lata caramelo

A internet não perdoou, e o anúncio da nova cédula de R$ 200 virou meme nas redes sociais. Ilustrada pelo lobo-guará, mas ainda não apresentada devidamente, a nota recebeu dos internautas várias versões, no mínimo, curiosas.

Partindo para as criações, temos um ícone presente praticamente em todas as cidades brasileiras: o vira-lata caramelo:

Grandes artistas brasileiros também foram devidamente homenageados em criações da internet; Zeca Pagodinho e Pablo Vittar são alguns deles:

alguém me diz se é verdade que a nota de 200 reais vai ser assim? pic.twitter.com/d5PFIh4twq

Uma menção honrosa ao modelo estampado por um dos atletas brasileiros mais conhecidos, Neymar Jr.:

— da vinci, ?he creator (@vanglockkk) July 29, 2020

Por fim, algumas das situações curiosas proporcionadas pelo uso da nova cédula. Já imaginou fazer uma compra simples e só ter uma dessas na carteira?

a moça do caixa do supermercado vendo eu comprar uma carteira de cigarro de 10 reais com uma nota de 200pic.twitter.com/h5XduHbRzx

— vito (@macdenarcos) July 29, 2020