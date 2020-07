Nova câmera da Blackmagic grava vídeos em 12K

A empresa Blackmagic Design acaba de lançar a poderosa câmera URSA Mini Pro 12K. Como o próprio nome indica, o principal atrativo do produto é a capacidade de gravar vídeos em resolução 12K com até 60 frames por segundo.

Além disso, a nova câmera da Blackmagic também suporta resoluções mais baixas, mas com altas taxas de quadros. Segundo a fabricante, o dispositivo pode ser usado para gravar em 8K e 110 frames por segundo ou também em 4K até 220 fps.

Fonte: Blackmagic

Tudo isso é possível graças a um sensor de 12.288 x 6.480 Super 35 presente na câmera. O produto ainda suporta gravação em mídias removíveis e vem com uma conexão USB-C para a conexão de um SSD externo.

Ao utilizar cartões no formato CFast, o usuário pode obter velocidades de gravação de até 900 MB/s, enquanto o desempenho em cartões SD vai até 500 MB/s. Os arquivos podem ser salvos em Blackmagic RAW, formato próprio da empresa que promete ser eficiente e sem perdas de qualidade.

Fonte: Blackmagic

A câmera também vem com suporte para diversos tipos de acessórios e pode ser adaptada para funcionar com produtos da Canon e Nikon. O produto ainda conta com uma versão atualizada do editor de vídeos DaVinci Resolve Studio, que permite realizar edições de vídeo em 12K.

Uso profissional

Como a resolução 12K não é um padrão comercial e que aparece em televisões atualmente, o foco da URSA Mini Pro 12K é estritamente profissional. Segundo a Blackmagic, as imagens capturadas pela câmera podem ser úteis na produção de conteúdos em 8K e 4K, já que permitem melhorar a qualidade via compressão ou fazer recortes sem perda de qualidade.

Outro fator que limita o uso do dispositivo para o setor de produção de conteúdo profissional é o preço. A nova câmera da Blackmagic chega ao mercado globalmente neste mês com o preço sugerido de US$ 9.995, cerca de R$ 53,7 mil em conversão direta para a nossa moeda.