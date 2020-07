Nova interface do Office: Microsoft 365 terá recursos baseados em IA

Na terça-feira (21), a Microsoft lançou um vídeo para promover a interface e os recursos que devem chegar ao Microsoft 365, nova nomenclatura do Office. Na publicação, a companhia descreveu o funcionamento da suíte de aplicativos, ressaltando a individualidade comportamental de cada usuário, já que o serviço tem a capacidade de se adaptar a essas diferenças para ajudar a manter o foco nas atividades.

(Fonte: Microsoft/Divulgação)Fonte: Microsoft

Novo Microsoft 365: foco e adaptação

As mudanças do Microsoft 365 começam nas cores dos cabeçalhos dos apps, que serão translúcidas. Uma nova faixa de opções flexível será introduzida, exibindo progressivamente os comandos contextualmente relevantes nos momentos mais oportunos.

Outros recursos que vão desembarcar no Microsoft 365 incluem:

pesquisa avançada e integrada a todos os apps da suíte;

Cortana com recursos de inteligência artificial para oferecer uma assistência mais útil;

Projeto Córtex aprimorado, para ajudar o usuário a desenvolver tarefas de forma mais eficiente;

Excel com detecção de erros em fórmulas enquanto você as escreve; caso algum problema permaneça, ficará armazenado em um local de fácil acesso para futura correção;

Planner com IA para sugerir automaticamente datas de conclusão de tarefas com base em suas descrições;

Teams com experiências mais dinâmicas em apps como Planner, PowerPoint e Whiteboard, para melhorar a interação entre vários usuários.

Segundo Jon Friedman, da equipe de design do Microsoft 365, foco é um processo relativo que depende de cada pessoa, assim como da atividade que está sendo realizada.

A nova abordagem do Microsoft 365 pretende utilizar vários recursos de interface com o objetivo de minimizar as distrações externas, diminuir as autointerrupções e sustentar o fluxo inicial.