Nova The Good Doctor? TV dos EUA cria série sobre médico cadeirante · .

A rede americana ABC, a mesma de The Good Doctor e Grey’s Anatomy, prepara mais uma série hospitalar inclusiva. Está em desenvolvimento um drama, ainda sem nome definido, sobre um médico cadeirante. A história é levemente baseada na vida de David Renaud, um dos roteiristas e produtores da atração protagonizada por Freddie Highmore.

Participante da Rio2C deste ano, Renaud é cadeirante e formado em Medicina. É ele quem vai escrever o texto da série sobre sua própria história: um jovem de 19 anos que superou a paralisia após um acidente de carro e se tornou médico.

Renaud estudou na Universidade de British Columbia (Canadá), fez residência em Toronto e virou um médico de família. Apaixonado pelo mundo do entretenimento, ele passou a estudar atuação e roteiro até parar na Escola de Cinema da UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles), onde concluiu um mestrado de Belas Artes em Roteiro.

Depois disso, ingressou em um treinamento para autores iniciantes no Grupo Disney, achando seu espaço nas séries da rede ABC. Antes de entrar em The Good Doctor, atração na qual também é um dos produtores, ele passou pelo drama Blood & Oil (2015), cancelado na primeira temporada.

Freddie Highmore com David Renaud nos bastidores de The Good Doctor (Reprodução: Instagram)

Esse novo projeto é mais um destaque na carreira de Renaud, que luta por uma melhor representatividade de pessoas com deficiência e com transtornos em Hollywood, como o autismo de Shaun Murphy (Highmore), em The Good Doctor.

Renaud acumula prêmios oriundos dessa cruzada. Em 2018, foi reconhecido pela revista Variety pelo seu trabalho de inclusão na indústria hollywoodiana. No ano passado, recebeu uma condecoração do Media Access Awards.

Atualmente, a segunda temporada de The Good Doctor vai ao ar na Globo sempre às quintas, depois do reality show Mestre do Sabor. As três temporadas estão disponíveis no Globoplay. A série também é exibida pelo Sony Channel e GNT.

© 2020 . | Proibida a reprodução