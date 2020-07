Nova versão do Google Maps facilita aluguel de bicicletas

A Google lançou uma atualização para o Maps que traz novidades para quem tem o costume de alugar bicicletas. A plataforma de geolocalização começou a exibir informações que ajudam a encontrar estações de bikes e trazem direções para onde deixar o veículo após o uso.

De acordo com a empresa, os usuários que procurarem por direções para bicicletas no Maps receberão mais informações sobre estações de aluguel de bikes. Nessa opção, o aplicativo exibirá um passo a passo de como chegar até o local, além de trazer informações como disponibilidade e a forma mais fácil de deixar o veículo após o uso.

A novidade está disponível atualmente em 10 cidades, incluindo Nova York, Chicago, San Francisco, Londres e Cidade do México. A Google trouxe a funcionalidade ao Brasil em São Paulo e Rio de Janeiro, graças a uma parceria com a Bike Itaú. Ainda não existe previsão para a chegada do recurso em outros locais do país.

A novidade está disponível no Brasil com o serviço Bike ItaúFonte: Mobile Time

Como a nova função de bicicletas alugadas depende de dados de outras empresas, a Google trará a novidade para mais locais dependendo das parcerias que fechar com empresas que oferecem o serviço. Atualmente, a gigante da web está atuando ao lado de companhias como Lyft, Ecobici, BIXI e a já mencionada Bike Itaú para oferecer a funcionalidade.

De acordo com a Google, mais novidades para os ciclistas que utilizam o Maps globalmente chegarão dentro dos próximos meses. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para Android e iOS, além de estar disponível em versão web.



Fonte: Tecmundo