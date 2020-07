Novo Bolsa Família: Renda Brasil pode pagar R$ 300 por mês

O governo está finalizando a proposta que será enviada ao Congresso Nacional. A ideia é criar o Renda Brasil, que irá unificar Bolsa Família e outros programas sociais já em vigor em um só. O Renda Brasil pode pagar até R$ 300 a cada mês aos beneficiários.

O valor de pagamento pode mudar, pois depende de quantos programas serão incorporados ao Renda Brasil. A proposta ainda está sendo estudada, mas um de seus objetivos é mudar um conceito importante do programa. Atualmente, para receber o Bolsa Família, o cidadão não pode trabalhar. No Renda Brasil, o beneficiário poderá ter outra fonte de renda e ainda assim manter o Bolsa Família.

O governo estima que o Renda Brasil e a Carteira Verde Amarela fiquem prontas em outubro, já que o primeiro lote do auxílio emergencial de R$ 600 termina de ser pago em setembro.

Já o auxílio emergencial já foi confirmado pelo governo para dois meses adicionais. Ainda não foi confirmado como os R$ 1,2 mil serão pagos nesses dois meses de prorrogação. O pagamento pode ser feito da forma atual, com duas R$ 600. Mas a ideia do governo é dividir o pagamento em quatro parcelas.

O primeiro lote, por exemplo, seria pago em R$ 500 no dia 1º de agosto, R$ 100 no dia 31 de agosto, R$ 300 no dia 1º de setembro, R$ 300 no dia 30 de setembro. Com o fim do auxílio, seria implementado e iniciado o Renda Brasil.

O governo vê nesta possibilidade de “turbinar” os programas sociais uma possibilidade de Bolsonaro ampliar sua popularidade entre a população mais pobre, já que está perdendo apoio entre a classe média, de acordo com a colunista Cristiana Lôbo, para o G1.