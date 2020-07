‘Nunca saberemos como poderia ter terminado’

Após ter liderado mais da metade do Campeonato Paulista e tornando-se a sensação da competição, o Santo André inicia na quarta-feira (29) um sonho maior. Enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, desejando chegar até a final, repetindo 2010, mas com um final diferente.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Naquele ano ficamos perto desse sonho. Digamos que um braço erguido [o Santo André teve um gol anulado quando o jogo com o Santos estava 1 a 0] e a falta de sorte, com uma bola que bateu na trave e não entrou, não deixaram”, disse Sidney Gerson Riquetto, presidente do clube.

Dez anos atrás, a equipe do ABC acabou como vice. Hoje, o assunto “título” ainda não faz parte do dia a dia dos jogadores, na cidade de Vargem, onde treinam desde a retomada do torneio.

Mas a diretoria sabe que 2020 já está associado ao Santo André por causa da campanha inicial na competição. Até a antepenúltima rodada, o time foi o dono da melhor campanha. Diante dos grandes, venceu o São Paulo (2 a 1) e empatou com o Corinthians e o Santos (ambos por 1 a 1).

Depois foram mais de cem dias sem jogos, com mais da metade do elenco ficando sem contratado e o estádio Bruno José Daniel, campo de treinos e jogos, virou hospital de campanha.

Em entrevista exclusiva para a ESPN Brasil, o presidente do Santo André fez uma avaliação de tudo que aconteceu com o clube, sobre a retomada do Estadual e sobre os sonhos no campeonato.

Veja a entrevista na íntegra

ESPN – Presidente, como o Santo André chega para a reta final do Paulistão?

Sidney Gerson Riquetto: Como sempre ocorre em jogo único eliminatório, o favoritismo acaba colocado à prova. Dá uma chance para aquele time teoricamente inferior surpreender. A gente não quer se enganar. O Palmeiras vai jogar no seu estádio. Embora sem torcida, ele é o favorito. Mas nosso antecedente no campeonato é bom. Enfrentamos os três grandes de igual para igual. Pode até colocar quatro grandes, pois o investimento do Red Bull Bragantino o coloca nesse patamar. Vencemos dois [1×0 contra o Bragantino] e empatamos outros dois. Foram bons jogos do nosso time. Por isso, vamos jogar com o Palmeiras com bastante otimismo.

ESPN – O time entrou no campeonato mirando não ser rebaixado. Qual o tamanho da satisfação em ter se classificado com uma rodada de antecedência e com vaga assegurada na Série D de 2021?

Sidney Gerson Riquetto: Não uso essa palavra, satisfação. A palavra correta é agradecimento. Aos executivos do Santo André, aos parceiros da diretoria, aos jogadores e aos atletas. Eles são os “culpados” pelo nosso êxito. Dos 21 atletas que tiveram o contrato encerrado quando tudo ficou parado, 14 aceitaram retornar. Eles concordaram com um contrato com salários simbólicos e com duração até o final da nossa participação. Ainda tenho 45 dias de salários para acertar com eles. Posso te dizer que em 36 anos de futebol jamais vi tamanho comprometimento.

ESPN – Pelo que o Santo André conseguiu na competição até ela ser interrompida pela COVID-19, em 17 de março, o senhor concorda que a tendência é o clube ser tão lembrado como se fosse o campeão?

Sidney Gerson Riquetto: A verdade é que nós nunca saberemos como poderia ter terminado. Vai ficar na história como mais uma daquelas situações do nosso futebol sem resposta. Muitos vão achar que poderíamos ter sido os campeões. Outros vão dizer que não. Acredito que entramos na história como os líderes em um campeonato com muitas forças. A tabela vai mostrar quem liderava a competição antes da pausa. Mas o campeonato ainda não acabou. Vamos ver.

Jogadores do Santo André perfilados no Canindé, no último jogo da fase classificatória Divulgação Rodrigo Corsi/FPF/Paulistão

ESPN – Fica o desejo de repetir ou ir além do que foi a participação em 2010?

Sidney Gerson Riquetto: Naquele ano ficamos perto desse sonho. Digamos que um braço erguido [o Santo André teve um gol anulado quando o jogo com o Santos estava 1 a 0] e a falta de sorte, com uma bola que bateu na trave e não entrou, não deixaram. Difícil repetir, mas estamos no campeonato. Vamos ter um jogo duro com o Palmeiras. Depois vamos ver.

ESPN – Campeonato de volta após mais de cem dias, ainda com a incerteza da COVID-19, para não falar do risco, como avalia?

Sidney Gerson Riquetto: Prefiro destacar a seriedade de como a situação foi conduzida em São Paulo. O torneio voltou com um bom protocolo, a competição vai ser encerrada em campo e times que antes reclamavam de mudança de regra acabaram tendo um destino melhor. Acredito que dentro das possibilidades, encontramos um bom caminho para voltar o campeonato.