‘Nunca vai dar certo’ · .

Um nó tomará conta da garganta de Gilda (Leona Cavalli) ao ver Eliza (Marina Ruy Barbosa) repetir os seus erros em Totalmente Demais. Com medo de que a filha sofra nas mãos de Arthur (Fabio Assunção), a matriarca confessará uma triste capítulo do seu passado para convencê-la a manter distância do pai de Jojô (Giovanna Rispoli).

A mulher de Dino (Paulo Rocha) revelará sua mágoa por ter se envolvido com um patrão milionário e bem casado enquanto trabalhava como babá na capital fluminense. A ruivinha, aliás, sequer desconfiará de que se trata de Germano (Humberto Martins).

Durante uma visita à herdeira, a mãe de Dayse (Isabella Koppel) não gostará de ver a proximidade entre a modelo e o dono da Excalibur. Com a pulga atrás da orelha, ela perguntará sobre o seu romance com Jonatas (Felipe Simas). “Eu achava que gostava dele, que não ia me separar, mas as coisas foram mudando. Ele está com outra agora”, lamentará a jovem.

“E o seu patrão, você está gostando dele?”, perguntará Gilda à queima-roupa. “Não sei, às vezes antes de dormir eu fico pensando nas coisas e parece que estava no meu caminho encontrá-lo. Não é muita coincidência encontrar o Arthur em Campo Claro e depois reencontrar ele aqui no Rio? Parece destino”, afirmará a protagonista de Marina Ruy Barbosa.

“Conto de fadas não existe. Você sabe disso. Na vida real, as coisas são bem diferentes. A gente não é tão feliz e muito menos para sempre”, alertará a trabalhadora nas cenas que serão exibidas a partir da próxima sexta (10).

Príncipe ou sapo?

Ao perceber que menina sentiu o baque, Gilda ainda a colocará em seu colo para consolá-la. “Eu não quero te desanimar, mas toma cuidado. Homens que nem o Arthur, bonito, rico… Eles são sedutores. Não dá para confiar. Pode até falar que gosta, que vai cuidar de você, mas depois que conseguir o que quer vai te largar a própria sorte. Eu bem sei”, aconselhará ela.

“Já teve um homem assim antes do meu pai?”, estranhará a garota na maior saia justa. “Já, claro, antes do seu pai eu trabalhava numa casa de família. Eles eram muito ricos, e o patrão era assim que nem o Arthur. Bonito, conquistador”, confidenciará a personagem de Leona Cavalli.

“Mas era casado?”, disparará Eliza. “Era, mas não faz a mínima diferença. O Arthur nunca vai querer nada sério com você. Ele é seu patrão, nunca vai dar certo”, devolverá ela para mudar de assunto no folhetim de Paulo Halm e Rosane Svartman.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução