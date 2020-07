Nuvem gigantesca reaparece sobre vulcão de Marte

Uma misteriosa nuvem alongada reapareceu sobre o Arsia Mons, vulcão marciano que possui 20 quilômetros de altura, e está sendo acompanhada de perto pelo Mars Express, orbitador da Agência Espacial Europeia. Pode parecer novidade, mas o fenômeno foi detectado pela primeira vez em 2009, e imagens reveladas nessa semana mostram que ele continua firme e forte – mesmo que não seja constante.

Ao contrário do que os mais ansiosos podem pensar, não parece que isso esteja ligado a alguma atividade vulcânica, já que a última vez em que o Arsia esteve ativo foi há cerca de 50 milhões de anos, segundo a NASA. A suspeita, neste caso, é que a nuvem seja composta de gelo e água, fluindo pelos lados inclinados da montanha em questão.

Nuvem se forma todos os anos sobre vulcão marciano.Fonte: ESA

Os registros foram capturados em 17 e 19 de julho pela câmera de monitoramento visual do equipamento e sugerem que ela tem 1,8 mil quilômetros de comprimento, variando de acordo com a época do ano. Por exemplo, durante o solstício no hemisfério sul de Marte, equivalente ao dia 21 de dezembro na Terra, a nuvem cresce por algumas horas por dia e desaparece logo depois.

Jorge Hernandez-Bernal, autor principal de um estudo em andamento sobre o fenômeno, afirma: “Ela se forma todos os anos marcianos durante esta temporada e se repete por 80 dias ou mais, seguindo um ciclo diário rápido. No entanto, ainda não sabemos se as nuvens são sempre tão impressionantes.”