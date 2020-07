o começo expressivo de um movimento para o esporte no Brasil

Contudo, fora das quatro linhas, o Mais Querido experimentava uma situação nova e sensivelmente importante para o clube e, de certo modo, também, para o esporte brasileiro: a transmissão ao vivo e exclusiva de uma partida oficial do time em suas redes sociais – que compartilharam as imagens da FlaTV (canal do clube no YouTube).

Desta forma, sem acordo e juridicamente respaldado, o Flamengo investiu na FlaTV e conseguiu resultados extremamente impactantes, como, por exemplo, ter a maior transmissão esportiva do mundo no Youtube, com, conforme informações do Goal, 14 milhões de espectadores no total. O pico foi às 22h15 (de Brasília) de 2,2 milhões ‘presentes virtuais’ simultaneamente, incluindo os números de Facebook, Twitter e MyCujoo.

FIM DE JOGO NO MARACA! Em noite de recorde histórico da FlaTV, com a maior transmissão esportiva do mundo, o Mengão vence o Boavista por 2 a 0 pela Taça Rio. Pedro e Gerson marcaram os gols do Mais Querido! A Maior Torcida do Mundo faz a diferença! pic.twitter.com/2HXPjSwohL — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

No geral, a transmissão da FlaTV foi um sucesso, teve uma repercussão gigante, mexeu com os rivais e instigou o futebol – e demais esportes – a pensar na relação entre TV e agremiações esportivas. Agora, seja para o bem ou para o mal, torcedores, dirigentes, emissoras e demais envolvidos refletem (ainda mais) sobre tal ‘casamento’.

