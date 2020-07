“O Cruzeiro tem um objetivo maior”, diz Enderson Moreira após eliminação no Mineiro

O Cruzeiro não conseguiu avançar para as semifinais do Campeonato Mineiro. A Raposa precisava vencer a Caldense por 3 a 0, mas acabou triunfando por apenas 1 a 0. Apesar da frustração, o técnico Enderson Moreira destacou que agora o elenco precisa focar no “objetivo maior” do clube deste ano, que é conquistar o acesso à Série A do Brasileirão.

“A frustração é enorme, dentro daquilo que a gente tinha como perspectiva, mas não importa como começa e sim como termina. Eu tenho a consciência que a gente queria vencer essa competição, mas nós temos um objetivo maior e precisamos focar nele a partir de agora. Temos ajustes a serem feitos, acho que vamos ter uma equipe bem competitiva e espero que a gente possa fazer a nossa estreia com qualidade”, afirmou.

O comandante dirigiu o time celeste em apenas duas oportunidades desde que assumiu o cargo, em março deste ano. Com isso, ele pediu tranquilidade a todos, destacando a entrega de seus atletas e que eles ainda vão evoluir como um time.

“Eu fico orgulhoso por essa disposição e entrega dos jogadores. Eles se dedicaram demais, até o último instante. Vamos continuar organizando e fazendo as coisas que a gente acha que possam ser importantes. Como equipe ainda não estamos prontos, vamos caminhar e melhorar durante a competição. Acho que ninguém está pronto no Brasil, não tem nenhuma equipe que já esteja realmente jogando tudo aquilo que pode jogar, então, a gente tem que ter tranquilidade”, finalizou.

Após a eliminação, o Cruzeiro se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no dia 8 de agosto, contra o Botafogo-SP, em casa.