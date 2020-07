o panorama dos jogos pendentes das oitavas da Champions

Três fatores, no entanto, aumentam a confiança do torcedor madridista por uma reviravolta na eliminatória: o excelente momento de sua equipe, que segue com 100% de aproveitamento desde o retorno do calendário; a ausência de fator casa, já que não haverá presença de torcida no jogo da volta; e a ‘inexperiência’ do City em fases decisivas de Champions.

De qualquer forma, os comandados de Guardiola também retomaram a temporada em ótima forma e têm qualidade suficiente para impôr uma eliminação precoce ao maior vencedor do continente, empurrados especialmente pelo temor da sanção da UEFA se confirmar: caso não possa jogar a Champions nos próximos dois anos, a atual edição é a ‘última chance’ do City neste ciclo virtuoso.

Para a ‘sorte’ dos comandados de Sarri, seu adversário na fase de oitavas é um clube que se vê bastante prejudicado em nível de entrosamento/ritmo: o Lyon. Isso porque o Campeonato Francês foi declarado encerrado fora das quatro linhas, em virtude da pandemia de coronavírus. É uma vantagem para a Velha Senhora, sem dúvida, mas se repetir a atuação do jogo de ida na França, corre riscos de cair precocemente na competição que é sua principal obsessão.

Em outros tempos, apontar o clube italiano como favorito na Catalunha seria uma ‘heresia’, mas hoje, não será tão absurdo se testemunharmos os comandados de Gattuso impondo uma derrota ao Barcelona no Camp Nou. Os catalães têm o melhor do mundo, Lionel Messi, mas não têm nenhuma organização tática ou plano de jogo definido.

Ainda que o Chelsea também venha bem na Premier League e tenha um elenco recheado de jovens talentos, é difícil acreditar em qualquer possibilidade de remontada nesta eliminatória. Grandes chances de nova vitória do Bayern em casa, candidatíssimo ao título europeu nesta temporada.