O que aconteceu com os casais formados em O Crush Perfeito, reality da Netflix? · .

[Atenção: Este texto contém spoilers]

A Netflix estreou no último dia 10 o reality show de relacionamentos O Crush Perfeito, em que cada participante vai a cinco encontros com desconhecidos na tentativa de encontrar um amor. No final de cada episódio, os protagonistas escolhem um dos pretendentes para um segundo encontro. Mas os casais formados continuam juntos após o programa?

Ainda há muito mistério em torno dos seis participantes principais de cada episódio: Elena Marcondes, Dieter Truppel, Joelma Handziuk, Jota Gonzalez, Raíssa Blumer e Paulo Fronterotta.

Por contrato de confidencialidade, eles são proibidos de dizer quando o programa foi gravado e de manter qualquer foto com algum de seus pretendentes nas redes sociais (para não servir de spoiler para quem ainda não viu o reality), e alguns ainda preferem divulgar bem pouco sobre suas vidas amorosas atuais também.

Ainda assim, houve mudanças nos status de relacionamentos deles após os segundos dates que o público vê em O Crush Perfeito. Confira se os casais formados no programa continuam juntos:

Roberto Bete e Elena Marcondes se deram bem no reality, mas hoje são apenas amigos



Elena e Roberto

Elena certamente surpreendeu muita gente ao trocar vários beijos e escolher ficar com Roberto Bete, um homem transexual. O relacionamento amoroso, porém, não foi para frente. “Eu e Robertinho, a gente não tá mais junto. Inclusive ele tá enrolado [com outra pessoa]”, declarou ela na ferramenta Stories de seu Instagram.

A jovem ainda contou que rolou um terceiro encontro entre eles e que permanecem amigos. “O Robertinho é sensacional, pensa numa pessoa incrível. Fiquei e foi bem bom. Foi a melhor escolha que eu podia ter feito, não me arrependo de nada”, disse.

O diretor de Dieter Truppel teve cinco encontros mas não achou o crush perfeito no programa



Dieter Truppel

Único participante que não escolheu nenhum dos pretendentes para um segundo encontro, Truppel segue solteiro. Mas, em seus posts e Stories nas redes sociais, parece mais bem-humorado do que a postura que demonstrou no programa.

Segundo Ronivon dos Santos, a conexão que ele teve com Joelma Handziuk foi intensa



Joelma Handziuk

A loira teve sucesso em quase todos os seus encontros, dos quais saiu aos beijos com os candidatos a namorado. Ronivon levou a melhor e foi escolhido por Joelma para um segundo encontro. Mas o romance entre eles também não virou relacionamento sério.

“Eu e Joelma, nós somos amigos. A Joelma é uma pessoa especial. Eu estou bem e ela está bem”, disse o mestre de capoeira para seus seguidores. Durante uma live, ele alegou que não pode falar muito por causa do contrato, mas comentou que os dois mantêm contato e pensam nos próximos passos.

O músico Jota Gonzalez ficou encantado pelo jeito de Monique Kalb em O Crush Perfeito



Jota Gonzalez

O músico do interior de São Paulo escolheu a lutadora de muay thai Monique Gonzalez como seu “crush perfeito” no reality. Nesta semana, Jota Gonzalez afirmou que, após conhecê-la, nunca teve dúvidas de que ela seria sua escolhida.

Mas o casal parece estar separado no momento. Ao responder perguntas de seus seguidores no Instagram, Gonzalez deu a entender apenas por sinais com as mãos e expressões faciais que a ficada não virou namoro. Ele tem recebido muitas mensagens de mulheres interessadas em serem seu novo crush.

Raíssa Blumer escolheu Karen Marçal para novo encontro em episódio de O Crush Perfeito



Raíssa Blumer

Raíssa escolheu a dançarina bissexual Karen Marçal para ser seu par ideal, e as duas tiveram um segundo encontro romântico em um cinema. No entanto, o romance não passou desse ponto.

“Eu e a Karen não ficamos mais, só tivemos o segundo encontro e nos encontramos no Carnaval, curtimos. Mas aí percebi que estávamos em momentos diferentes, algumas coisas não estavam conversando. E ela tem uma pessoa na vida dela, ainda estava com sentimento mal resolvido. Eu também estava e estou apaixonada por outra pessoa. Então a gente não prosseguiu juntas. Mas a gente virou amiga, a gente sempre conversa”, contou ao ..

Raíssa publicou nos últimos dias fotos ao lado de Ingrid Buhr, outra pretendente do programa. As duas estão juntas numa casa de campo, mas não como casal. “Vim viajar com a Ingrid, ela me convidou. Tenho um carinho muito grande por ela, a gente só veio até pra se conhecer um pouco melhor. Mas não estamos ficando, justamente porque tenho alguém na minha vida, tenho alguém de que gosto muito”, esclareceu.

Danielly Viotto e Paulo Fronterotta tiveram um segundo date, mas não revelam o que rolou



Paulo Fronterotta

O caso de Paulo e Danielle Viotto é o mais misterioso do reality. Ambos não têm foto alguma juntos e se recusam a responder aos telespectadores curiosos se continuam como casal ou não. O . entrou em contato com o participante, que prometeu revelar o que aconteceu após pedir autorização à equipe do programa. Até a conclusão deste texto, porém, Fronterotta não havia respondido.

© 2020 . | Proibida a reprodução