O que esperar de As Five, spin-off de Malhação · .

A Globo tirou um atraso de sete meses ao anunciar a estreia de As Five para 12 de novembro. A produção original da Globoplay foi alvo de uma campanha dos fãs nas redes sociais por mais informações sobre o spin-off que acompanhará as cinco protagonistas de Malhação: Viva a Diferença (2017) seis anos depois de seu último capítulo –elas deixarão os dilemas adolescente de lado para se aventurar na vida adulta ao se reencontrarem no enterro de Mitsuko (Lina Agifu).

“Vocês pediram, fizeram barulho em tudo quanto é canto e estamos aqui hoje para desvendar esse mistério que bombou nas redes”, disse André Marques, que mediou uma live nesta quinta (16) com Ana Hikari, Daphne Bozaski, Gabriela Medvedovski, Manoela Aliperti e Heslaine Vieira.

Os episódios serão disponibilizados semanalmente todas as quinta-feiras, seguidos por um bate-papo com as artistas para comentar os acontecimentos logo depois da exibição, o Talk Five. Eles chegarão quase um ano depois do lançamento oficial do seriado na Comic Con Experience realizada em dezembro de 2019, em São Paulo.

A emissora ainda escalou parte de seu elenco jovem para fazer perguntas às atrizes como Larissa Manoela e Rafael Vitti, escalados para viverem um par romântico em Além da Ilusão. A dinâmica, entretanto, não entregou mais detalhes sobre a trama. “O pessoal está muito ansioso para ver a série e a gente também. Eu fico com medo de dar spoiler”, disfarçou Hikari em meio à conversa.

O autor Cao Hamburger também manteve certo mistério ao explicar que o foco da história é mostrar a chegada do grupo de meninas à vida adulta, sem adiantar pormenores.

“As geração Z tinha grandes expectativas de que iam mudar o mundo quando crescerem, porque sempre foram muito conscientes e preocupados com questões sociais e ambientais. Mas aí, quando isso aconteceu, veio uma crise econômica, política e moral. As cinco [protagonistas] vão estar no meio dessa confusão”, avaliou o roteirista.

O que esperar?

O primeiro capítulo de As Five mostra que a amizade criada em Viva a Diferença acabou se enfraquecendo com o tempo. Cada garota seguiu um caminho e elas chegam a ficar anos sem se falar. “O mais emocionante é o reencontro delas depois de muito tempo sem se ver. Elas se afastaram para buscar sua independência e, de repente, se veem juntas novamente”, pondera Bozaski, que interpreta a Benê.

A jovem que convive com a síndrome de Asperger, dentro do espectro autista, termina o namoro com Guto (Bruno Gadiol) –que se assumirá homossexual. Ela passa a morar com Lica (Manoela Aliperti), que sofre com a pressão de se encaixar no mercado de trabalho depois de ter abandonado três faculdades. A filha de Marta (Malu Galli) também se separará de Samantha (Giovanna Grigio).

Tina (Ana Hikari) vive uma crise na relação com Anderson (Juan Paiva) depois de terem decidido morar juntos no último capítulo da temporada de Malhação. Ellen (Heslaine Vieira) ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade americana, mas não tem certeza sobre as suas escolhas.

Keyla (Gabriela Medvedovski) não terá mais a companhia de Roney (Lúcio Mauro Filho) para criar o filho Tonico. Ela terá acabado de ser demitida, no maior perrengue para pagar as contas de casa.

Bons números

Ao final da sua primeira exibição, a criação de Cao Hamburger se tornou a versão de Malhação com maior audiência desde 2009. O engajamento nas redes sobre a trama juvenil e o sucesso foram um dos motivos para a criação de As Five.

Em 2017, a trama recebeu o Emmy Internacional Kids na categoria séries. Entre seus concorrentes, estavam obras da Alemanha, Austrália e Canadá. O Emmy é uma das principais premiações da TV mundial –excluindo os Estados Unidos.

O sucesso do spin-off parece ser tão certo que Cao Hamburger revelou em uma entrevista em maio, que já trabalha na segunda temporada de As Five. As gravações estão planejadas para começarem no ano que vem.

Confira o trailer de As Five:

