O que esperar do fim do concurso em Totalmente Demais? · .

Totalmente Demais terá uma semana agitada com o início da última etapa do concurso de modelos. Eliza (Marina Ruy Barbosa) enfrentará novos obstáculos para se tornar a Garota Totalmente Demais. A jovem se assustará ao descobrir que terá de posar nua para fotos da prova final. Mas ela ficará ainda mais apavorada ao ver que seu padrasto abusador, Dino (Paulo Rocha), descobriu seu paradeiro e quer vingança.

Esse é um dos assuntos do 22º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Em Totalmente Demais, a reta final do concurso deixará Eliza com emoções à flor da pele. A aspirante a modelo não saberá o que fazer ao descobrir que terá de posar pelada para as fotos. Com vergonha e sem jeito, ela contará com a ajuda de um “anjo da guarda” para lhe guiar neste momento.

Ao mesmo tempo, a jovem nem desconfiará de que Dino já sabe por onde ela anda e o que tem feito no Rio de Janeiro. O vilão irá até a Cidade Maravilhosa com planos de colocar a jovem na cadeia e tomar todo o dinheiro dela. Ao rever o padrasto abusador, Eliza se apavorará.

Já em Fina Estampa, Tereza Cristina (Christiane Torloni) também ficará muito assustada ao achar que viu um fantasma. Ela se encontrará com Joana (Suzana Pires), irmã gêmea de Marcela (Suzana Pires), jornalista que a megera assassinou. A nova personagem entrará na novela para investigar a morte de sua irmã e deixará a vilã-mor da trama ressabiada.

Mas isso não a impedirá de cometer outros crimes. A “jacaroa do Nilo” vai continuar tentando se vingar de Griselda (Lilia Cabral) e, para atingir a “bigoduda”, desta vez o alvo será Quinzé (Malvino Salvador). A socialite vai armar um plano com Ferdinand (Carlos Machado) para matar o filho mais velho de sua rival.

Por fim, em Novo Mundo, Anna (Isabelle Drummond) entrará numa batalha judicial contra Thomas (Gabriel Braga Nunes) para tentar se separar dele e manter a guarda de sua filha. A mocinha terá a difícil missão de provar a um juiz que não está completamente doida e tem condições de criar a menina Vitória.

Você pode ouvir pelo link abaixo o 22º episódio do podcast Noveleiros, do ., também disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts.

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução