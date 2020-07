O que ganham e o que perdem os militares na reforma da Previdência de Bolsonaro?

Já as Forças Armadas sustentam que o militar não se aposenta, porquanto passam para a inatividade, continuando disponível a ser convocado.

Ademais, o envio da proposta para os militares era o que faltava para a discussão das mudanças na aposentadoria avançar no Parlamento.

Principais Alterações Decorrentes da Reforma da Previdência dos Militares

Mudanças no regime de aposentadorias e pensões

Inicialmente, o tempo mínimo de serviço para ingressar na reserva passou de 30 anos para 35 anos.

Todavia, ressalta-se a regra de transição para os que já estão há mais de dez anos nas Forças Armadas.

Por sua vez, no caso dos civis, a reforma proposta por Bolsonaro eleva o tempo mínimo de contribuição 15 anos para 20 anos.

Outrossim, passa a idade mínima de aposentadoria para 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens).

Todavia, para ganhar o teto do INSS (hoje em R$ 5,8 mil), o trabalhador terá que contribuir por ao menos 40 anos.

Em contrapartida, no lado da receita, a proposta prevê aumento da contribuição feita por militares para pensões de 7,5% para 10,5%, gradativamente até 2022.

Além disso, também estabeleceu que a alíquota passe a ser cobrada de pensionistas (parentes beneficiados pela pensão do militar falecido).

Privilégios e Reestruturação da Carreira

Os trabalhadores do setor privado só podem se aposentar pelo teto do INSS, que atualmente é de R$ 5.800, do mesmo modo que os servidores que ingressaram na carreira pública a partir de 2013.