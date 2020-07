O que Griselda vai fazer com o segredo de Tereza Cristina? Descubra · .

Griselda (Lilia Cabral) finalmente descobriu o segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. Com a ajuda de Antenor (Caio Castro), a Pereirão ouviu a história do passado da megera em um vídeo gravado por Marcela (Suzana Pires). Mas o que ela vai fazer com a informação? A decisão surpreenderá até seu filho.

Depois de mostrar todo animado para a mãe o vídeo que encontrou no computador da jornalista no capítulo desta sexta (17), o estudante de Medicina levará um balde de água fria na cabeça. A protagonista se negará a jogar toda lama da inimiga no ventilador.

“Uma verdadeira bomba, mãe! Agora a senhora tem a arma de que precisava para acabar com a empáfia da dona Tereza Cristina”, dirá Antenor, que dará um prazo para a mãe decidir o que fazer.

Ao perceber que Griselda vai deixar a oportunidade de ferrar a rival passar, o filho subirá o tom. “Não sou obrigado a concordar com o que a senhora pensa. Por isso, vou fazer o contrário e acabar com a mulher que destruiu o meu namoro com a Paty”, prometerá ele. “Vinte e quatro horas… E se a senhora ainda achar que deve guardar silêncio, eu me considero liberado”, dirá o personagem de Caio Castro.

Griselda, então, informará sua decisão a Antenor. “Eu não tenho que dar satisfação pra filho nenhum. Mas como eu fiquei de te dar uma resposta, eu vou responder. Não, Antenor. Eu não vou revelar o segredo da Tereza Cristina”, dirá a personagem de Lilia Cabral.

Revoltado, o estudante perguntará qual motivo fez a Pereirão desistir de expor a inimiga. “Porque isso vai trazer consequências terríveis pra pessoas inocentes, como o René Junior [David Lucas] e a Patrícia [Adriana Birolli]. A minha briga é com aquela metida”, justificará a protagonista.

“E ela tá ganhando, então”, rebaterá Antenor, revoltado. “A guerra não acabou, mas esse assunto sim”, decretará Griselda.

