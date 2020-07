O que significa ‘amanakashamana’, piada usada por Thiago Ventura na Netflix · .

Poucos dias após o lançamento do especial de comédia stand-up Pokas na Netflix, Thiago Ventura entrou no top 10 de programas mais vistos do serviço de streaming e deixou uma dúvida para os novos fãs: o que é “amanakashamana”, sua piada de encerramento do show? Quem acompanha o humorista há mais tempo já sabe que se trata de seu “bordão para invocar o demônio”.

No terceiro especial para a plataforma, o piadista fala sobre sua filosofia de vida “pokas”, que vem de “poucas ideias”, expressão que significa não dar importância para coisas e pessoas que não valem a pena.

Para finalizar o show, gravado antes da pandemia do coronavírus (Covid-19) em um teatro lotado da capital paulista, Thiago brincou sobre ter falado no ouvido de sua mãe o termo “amanakashamana”, interpretando uma voz grossa e assustadora, como se fosse o diabo.

Por vir de uma família de crentes, o humorista sempre gostou de tirar sarro da religiosidade exagerada de evangélicos e católicos. Daí surgiu a brincadeira de imitar o satanás falando no pé do ouvido de qualquer pessoa, como se estivesse o invocando. O bordão, inclusive, já foi tema de um show realizado em julho de 2019.

Comediante nascido em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, Ventura fez sua fama como artista da periferia. Com muitas gírias e trejeitos de “maloqueiro”, o paulista conquistou os palcos e até uma vaga no programa A Culpa é do Cabral, sucesso do Comedy Central Brasil.

Confira um dos shows em que Thiago Ventura fala sobre o amankashamana:

Assista ao trailer do especial Pokas na Netflix:

