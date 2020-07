O que você precisa saber sobre a volta do Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho está de volta. A competição, que foi paralisada em 15 de março por causa da pandemia, será retomada nesta quarta-feira, 22 de julho. O primeiro jogo do retorno será Ypiranga x Esportivo, na Arena Alviazul, em Lajeado, às 15h (de Brasília).

Um clássico marca a primeira rodada depois da pausa: Inter e Grêmio se enfrentam no estádio no Centenário, em Caxias do Sul, às 21h30, também na quarta-feira. E foi justamente o duelo que causou uma série de discussões sobre o retorno do torneio.

O Inter, mandante, queria o jogo no Beira-Rio, possibilidade vetada pela prefeitura de Porto Alegre. O duelo foi então transferido pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol) para Caxias, e os rivais não gostaram. Após novas reclamações, a entidade e os 12 clubes veem conversando desde o último fim de semana. Por fim, o Gre-Nal foi mantido em Caxias.

No último dia 18 de julho, o clássico completou 111 anos de história. No total, são 424 partidas, com 156 vitórias do Inter, 133 do Grêmio e 135 empates. O último encontro foi pouco antes da paralisação, no empate por 0 a 0 pela fase de grupos da Copa Libertadores. Teve confusão, pancadaria e oito expulsões.

O Inter do técnico Eduardo Coudet deve entrar em campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; D’Alessandro (Thiago Galhardo) e Paolo Guerrero. O provável time titular do Grêmio de Renato Gaúcho: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon e Jean Pyerre; Everton Cebolinha, Pepê e Diego Souza.

Veja abaixo o que você precisa saber sobre a volta do Gauchão 2020:

Quando volta?

22 de julho.

Como estava o campeonato?

Em 22 de fevereiro, o Caxias bateu o Grêmio por 1 a 0 e conquistou o título do primeiro turno. Foram realizadas três rodadas, faltavam outras três para o returno. Quatro times avançam para as semifinais. Os campeões de cada turno decidem o título. Caso o Caxias vença novamente, fica com o título estadual. Veja aqui a tabela de classificação!

As melhores campanhas

O Inter lidera com sete pontos, o único time invicto no grupo A. O Novo Hamburgo soma três. O Grêmio é o primeiro da chave B, com nove pontos e 100% de aproveitamento, seguido pelo Caxias, com sete. As duas equipes seguem invictas no returno.

As piores campanhas

O grupo A segue embolado. O São Luiz perdeu os três jogos no segundo turno e está na lanterna da chave. Pelotas, Juventude e Ypiranga-RS têm apenas um ponto, dois atrás do segundo colocado, Novo Hamburgo. Já o Brasil de Pelotas, com quatro pontos, está em último no grupo B.

Onde serão os jogos?

Nesta rodada, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Lajeado são as cidades liberadas para receber jogos. Mudanças podem acontecer para as rodadas seguintes, seguindo as orientações das autoridades de saúde.

Terá público?

Não. Portões fechados.

Próximos jogos

Inicialmente, datas e locais dos jogos das três rodadas restantes do returno tinham sido anunciados, mas, por causa das restrições relacionadas à pandemia, apenas a rodada deste meio de semana foi confirmada. No entanto, o clássico entre Pelotas e Brasil, que deveria ser realizado na quarta, foi adiado seguindo determinação da prefeitura da cidade, e será remarcado posteriormente.

Em nota em seu site oficial, a entidade “comunica que, em razão do cenário de incertezas decorrente da pandemia, passará a fazer a divulgação de datas, horários e sedes dos jogos rodada a rodada, observando os devidos prazos legais”. Encontros virtuais entre FGF e clubes devem acontecer periodicamente para definir os próximos passos e sedes das demais partidas do Estadual.

A previsão inicial, a ser confirmada, é que as quartas de final devam acontecer em 29 de julho. As semifinais seriam em 2 de agosto, com o primeiro jogo da decisão no dia 5, e o campeão sendo definido no dia 8.

Quarta rodada

22/07

21h30 – Ypiranga x Esportivo – Arena Alviazul, em Lajeado

21h30 – Inter x Grêmio – Centenário, em Caxias do Sul

23/07

11h – Juventude x Caxias – Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

15h – Novo Hamburgo x Aimoré – Arena Alviazul, em Lajeado

19h – São Luiz x São José – Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

A definir – Pelotas x Brasil

Quinta rodada (a definir)

Esportivo x Inter

Grêmio x Ypiranga

Brasil x Juventude

Caxias x Pelotas

Aimoré x São Luiz

São José x Novo Hamburgo

Sexta rodada (a definir)

Novo Hamburgo x Grêmio

Inter x Aimoré

Pelotas x São José

São Luiz x Brasil

Ypiranga x Caxias

Juventude x Esportivo