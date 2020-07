O Senhor dos Anéis: série da Amazon trará personagens conhecidos

Para quem conhece a obra de Tolkien apenas pelos filmes já lançados, uma boa notícia: três personagens conhecidos darão as caras na série de O Senhor dos Anéis que será lançada pela Amazon. Sauron, Galadriel e Elrond estarão na produção, de acordo com um tweet do TheOneRing.net.

Galadriel apareceu nas duas trilogias de Peter Jackson (SdA e O Hobbit) sendo interpretada por Cate Blanchett. Para a série, em que a personagem é bem mais nova, a escolhida seria Morfydd Clark, segundo rumores. Já Elrond ganhou vida através de Hugo Weaving e ainda não tem ator definido para a nova produção.

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, o vilão Sauron foi interpretado por Sala Baker e dublado por Alan Howard. Já na trilogia de O Hobbit, ele aparece como o Necromante, tendo sido interpretado por Benedict Cumberbatch, que também assumiu o papel do dragão Smaug.

A produção da Amazon começou no início do ano, mas foi interrompida por conta da pandemia de covid-19. As filmagens devem retornar em setembro, na Nova Zelândia, mas ainda não existe uma data para a chegada da série ao streaming.

A série de O Senhor dos Anéis irá se passar durante a Segunda Era da Terra-média, que começa no banimento de Morgoth (o vilão original) e termina na primeira derrota de seu servo Sauron. Além disso, o período também traz grandes eventos como a ascensão e queda de Númenor, a criação dos Anéis do Poder e a formação da Última Aliança, que juntou homens e elfos na luta contra Sauron – essa batalha conta com a presença de Elrond e foi brevemente retratada em A Sociedade do Anel.