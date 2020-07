O único Palmeiras x Santo André no Allianz Parque

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Santo André, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista.

Até hoje, os adversários só se enfrentaram uma vez na renovada casa alviverde: em 18 de janeiro de 2018, pela 1ª rodada do Estadual daquele ano.

Na ocasião, o Verdão, que via a estreia do técnico Roger Machado, bateu o adversário por 3 a 1 e começou a temporada com o pé direito.

A grande atração daquele jogo, porém, foi a estreia do meia Lucas Limas com a camisa palestrina.

O camisa 20 havia sido contratado do Santos, time que defendeu entre 2014 e 2017 e pelo qual fez grande sucesso, chegando inclusive à seleção brasileira.

Durante seu período no Peixe, porém, Lucas criou enorme rivalidade com o Palmeiras, especialmente pela série de jogos decisivos entre as equipes em 2015 e 2016.

Não à toa, o armador chegou ao Palestra Itália sob enorme desconfiança, e coube a Marcos Costi, lucutor do Allianz Parque, aliviar a tensão antes da estreia do reforço.

Antes da partida, ao anunciar a escalação nome por nome do 11 alviverde, Costi divertiu os 31.678 torcedores presentes.

Lucas Lima comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Santo André Cesar Greco/Ag Palmeiras

“E das voltas que o mundo dá… O nosso camisa 20, Lucas Lima!”, bradou, fazendo referência ao fato de que, meses antes, parecia algo impesável ver o meia no Verdão.

Em campo, o camisa 20 retribuiu a confiança anotando um golaço em um chute de primeira de fora da área, aproveitando rebote de uma finalização de Borja.

Foi o suficiente para ganhar muitos aplausos e ter uma noite de gala em sua estreia pela nova equipe.

À época, aliás, o grande hit musical era “Que tiro foi esse?”, de Jojo Todynho.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Por causa disso, muitas reportagens sobre a estreia de Lucas Lima foram embaladas ao som do funk, comparando o chutaço de Lucas Lima com um tiro certeiro no alvo.

Willian “Bigode”, que ainda joga no Palmeiras, e Keno, recém-contratado pelo Atlético-MG, fizeram os outros gols alviverdes naquela noite.

A partida ainda teve a apresentação do meia Gustavo Scarpa como reforço aos torcedores. No entanto, ele enfrentaria um longo imbróglio jurídico com o Fluminense, e só conseguiria entrar em ação nas partidas finais do Paulistão.

O Alviverde terminaria o Estadual daquele ano como vice-campeão, sendo derrotado pelo Corinthians na polêmica final no Allianz Parque.