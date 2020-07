Obsessivo pela ex-mulher, Paulo faz Vanessa cuspir sapos entalados · .

Vanessa (Milena Toscano) servirá diversos anfíbios como prato principal durante um jantar romântico com Paulo (Dan Stulbach) em Fina Estampa. Cansada de ouvir os elogios do namorado para Esther (Julia Lemmertz), a jovem cuspirá todos os sapos que engoliu calada desde que assumiu o namoro com empresário.

A estilista já terá retornado à grife pela porta da frente para salvá-la da falência. Ela, inclusive, terá exigido os 50% do negócio que originalmente eram seus e que havia vendido a preço de banana no seu divórcio. “Desde que ela voltou para a Fio Carioca, ela quer me impressionar. O que eu acho ótimo. Quem ganha é a empresa”, comentarará o negociante em uma noitada no Brasileiríssimo.

“A Márcia [Alexandra Martins] também adorou os novos desenhos”, comentará a personagem de Milena Toscano sem muito entusiasmo para tentar mudar o rumo da prosa. “A Esther quer provar que é a melhor fashion designer do Brasil”, continuará o proprietário da confecção.

Ao perceber que o companheiro só tem olhos para o trabalho, a garota, então, lhe fará uma proposta para bombar a nova linha da marca. “Eu tenho uma sugestão. Por que a gente não faz um desfile num lugar bem diferente, sei lá, na Lapa ou Santa Tereza? Bem carioca, alternativo”, aconselhará a loira.

O homem de negócios voltará a tocar no nome da desenhista interpretada por Julia Lemmertz. “Acho ótimo, perfeito, porque a coleção merece, e a Esther está caprichando”, emendará.

A “novinha” perderá a cabeça de vez nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 15. “Chega, eu desisto, você não muda de assunto”, reclamará. “Desculpa, o expediente já acabou eu fico aqui falando de trabalho”, lamentará Paulo, criando ainda mais tensão entre os dois.

Vanessa resolverá esfregar a obsessão com a modista em sua cara. “Não, você pode falar de trabalho, mas o problema é que não para de falar da Esther. Eu já sei que ela voltou e que você está muito feliz com isso, mas será que dá para virar o disco?”, exigirá a universitária no folhetim de Aguinaldo Silva.

