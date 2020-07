Odair Hellmann já foca em duelo do Fluminense pela Copa do Brasil

O Fluminense voltou aos treinos visando a sequência da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, os tricolores também ainda estão na disputa da Copa do Brasil.

O técnico Odair Hellmann projetou o duelo contra o Figueirense, pela Copa do Brasil. Os tricolores precisam reverter a derrota por 1 a 0 para os catarinenses no confronto de ida, em Florianópolis.

“Precisamos reverter esse resultado. É importante, pela sequência de jogos que teremos pelo Campeonato Brasileiro, que a gente faça um bom início, para que nesse segundo jogo estejamos bem. Temos que estar muito fortes para conseguir esse resultado e dar sequência na Copa do Brasil”, disse.

As boas atuações nas finais do Campeonato Carioca deram confiança ao Fluminense na busca por bons resultados no restante do ano. Com tempo para trabalhar, Odair Hellmann espera fazer os tricolores manterem o bom nível técnico dos últimos jogos.

Antes da Copa do Brasil, o Fluminense tem o início do Campeonato Brasileiro. Os tricolores estreiam em agosto, contra o Grêmio, em Porto Alegre.