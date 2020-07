A novela Estrela-Guia, protagonizada por Sandy em 2001, está disponível desde o início deste mês no Globoplay para que telespectadores possam assistir e relembrar toda a trama, mas há uma cena específica que a atriz e cantora gostaria de esquecer. Sandy teve de gravar uma sequência em que sua personagem se afogava, o que para ela foi terrível.

“Foi a cena que eu fiz pior na minha vida. Olhei aquilo e falei: ‘Credo, que péssima atuação, odiei’. Não consegui. Pra não me afogar mesmo, pra não entrar água no nariz, eu não consegui fazer uma boa atuação. Estava mais preocupada em não me afogar do que em atuar, então foi horrível”, confessou, com constrangimento, em trecho da série documental Sandy e Junior: A História, do Globoplay.

“Mas foi a única que realmente acho que ficou péssima. Hoje, óbvio, não acho que eu fui uma excelente atriz, acho até que melhorei bastante de lá pra cá, e tenho muito que melhorar ainda. Mas eu olho e falo: ‘Pô, tá decente'”, complementou.

O segundo episódio da atração é todo dedicado a contar a trajetória dos irmãos na dramaturgia, em filmes, séries e na novela. Toda a história de Estrela-Guia foi pensada e feita para Sandy. Aos 18 anos, já com um papel na série Sandy & Junior (1999-2002) e com a carreira musical no auge, ela surpreendeu os pais ao aceitar o convite para o folhetim.

“Foi puxado, minha família ficou muito preocupada. Eu fiquei tensa porque eu nem tinha estudado atuação, dramaturgia, nunca tinha feito um curso de teatro”, revelou Sandy. “E eu saí chorando, falei: ‘Não, mais coisa [na agenda], não”, relatou Noely Lima, mãe de Sandy e Junior.

Durante a gravação da novela, a participação de Sandy foi muito comentada, desde a questão de seu primeiro beijo em cena até boatos de que ela teria privilégios nos bastidores. “Diziam que eu não dividia nada com ninguém, não almoçava com ninguém. Essa foi a [fofoca com] que eu fiquei mais nervosa”, disse a cantora.

Mas, no episódio da série documental, dois famosos a defendem: Fernanda Rodrigues e Rodrigo Santoro, que também atuaram em Estrela-Guia. A atriz, que é amiga de Sandy até hoje, disse que ela sofreu muita pressão naquela época, mas se saiu bem. Santoro concordou.

“Às vezes as pessoas têm dificuldade em separar, porque ela já era uma cantora muito famosa, não conseguiam separar a personagem da cantora, e foi dessa mistura que surgiram muitas críticas. Mas, exatamente pela postura dela [de educação], acho que o fato de ter pouca experiência atuando não fez muita diferença. Acho que ela foi superbem”, afirmou o ator.

© 2020 . | Proibida a reprodução