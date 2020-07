Oi abre 70 novas VAGAS DE EMPREGO em 16 estados do país

[ad_1]



A Oi Seleções faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em vários estados do país. As vagas são para candidatos da área de tecnologia da informação. São oportunidades para 16 estados do país.

“A Oi, anteriormente conhecida como Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel do Brasil, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações na América do Sul. Até o 1º trimestre de 2020 a empresa possuía em torno de 53 milhões de clientes em território nacional.”

As vagas são para candidatos da área de tecnologia da informação. É pré-requisito, de acordo com o comunicado de vagas, ter conhecimento em Arquitetura de Soluções de TIC como Proteção de Ataques, Sistemas de Gestão, Segurança de Perímetro, SIEM, SD-WAN, Consultoria de Segurança e/ou Outsourcing de Processos.

De acordo com informações da empresa, vai ser levado em conta se o candidato tem vivência em empresas de integração de serviços e de tecnologias, e se tem experiência em realizar propostas técnicas/comerciais de produtos e serviços de fabricantes e integradores de tecnologia como Arbor Palo Alto, Fortinet, Cisco, IBM (Qradar), Arcsight, RSA, dentre outros.

Confira alguns cargos disponíveis na empresa.

Inscrições vagas de emprego Oi

As vagas são oferecidas para Amazonas; Bahia; Ceará; Goiás; Distrito Federal; Minas Gerais; Mato Grosso; Pará; Paraíba; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Roraima; Sergipe; e São Paulo.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site da empresa.