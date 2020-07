OLX abre vagas de EMPREGO para diversos cargos no país

Oportunidade! A OLX, uma das maiores plataformas de vendas on-line, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego. No total, 40 vagas estão sendo disponibilizadas pela empresa.

“Somos a empresa de tecnologia que mais cresce no país, com mais de 500 talentos trabalhando de maneira simples e com paixão por desafios. Nossa meta é fazer nossos usuários sorrirem, sempre!”

“Estamos em busca de pessoas dinâmicas, proativas, motivadas, que gostam de trabalhar em equipe e que estão dispostas a fazer seu trabalho de maneira simples e eficiente, em um ambiente diverso e livre de qualquer distinção”, informa Sérgio Povoa, CHRO da OLX.

Ainda, a empresa informa que neste momento, em razão da pandemia do novo coronavírus, o processo seletivo está sendo realizado de forma 100% on-line e todos os colaboradores estão trabalhando em home office.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis:

Cargos

Analista de Compliance

Consultor(a) Comercial

Desenvolvedor(a)

Engenheiro(a) de Dados

Analista de Risco

Especialista Contábil

Analista de Recursos Humanos

Gerente de Tecnologia

Analista de Transporte

Especialista em Segurança da Informação

As oportunidades são destinadas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site oficial