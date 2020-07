Onde assistir Fluminense x Flamengo? Saiba como será a transmissão do Carioca · .

Após a Globo ser autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro a não fazer a transmissão de Fluminense x Flamengo pela final da Taça Rio, o Campeonato Carioca, o Tricolor confirmou que vai passar o jogo ao vivo e de graça no YouTube. A partida, que acontece às 21h30 desta quarta-feira (8), será exibida no canal FluTV.

Em nota divulgada nesta terça (7), o clube explicou que a transmissão será aberta tanto no Brasil quanto para os torcedores que forem assistir fora do país. A decisão foi tomada após “autorização da Globo”, com quem o Fluminense tem acordo na competição estadual.

Ontem (6), a juíza Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que a liminar concedida a favor da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) não é válida para jogos do Flamengo, considerando que o clube não tinha contrato com a Globo. Sendo assim, a emissora manteve a decisão que havia tomado na semana passada e abriu mão de transmitir a final da Taça Rio.

“A Globo reitera seu entendimento de que o contrato foi rescindido e reafirma que os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos ou transmiti-los”, informou a emissora.

De acordo com entendimento da Ferj, os direitos são do Fluminense, que venceu o sorteio realizado nesta segunda e será o mandante da partida. O objetivo da Federação era que a Globo mostrasse o jogo.

Globo fora do Carioca

A disputa judicial sobre a transmissão começou após Jair Bolsonaro assinar uma Medida Provisória que altera a Lei Pelé (lei 9.615/1998). Pelo novo texto, o clube mandante, aquele que joga em casa, tem o poder sobre a partida.

Dessa forma, o Flamengo –único time do campeonato que não tinha contrato com a Globo– venceu uma batalha judicial e transmitiu em suas redes sociais o confronto contra o Boavista, em 1º de julho. No dia seguinte, a emissora anunciou que desistiu de transmitir os jogos do Campeonato Carioca, mas que pagaria os valores referentes ao torneio deste ano.

“No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a FlaTV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boavista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A Federação e 11 Clubes assinaram o compromisso. A exceção foi o Flamengo”, justificou a emissora no comunicado de rescisão.

