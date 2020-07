onde estão as novas camisas do Barcelona?

Isto porque, segundo informações do jornal espanhol Sport, o Barça planejava lançar a camisa da temporada 2020/21 na próxima quarta-feira (8) – data do clássico contra o Espanyol, no Camp Nou, às 17h (de Brasília). Porém, a pedido da Nike, fornecedora de material esportivo da agremiação culé, o time resolveu adiar o lançamento.

Sale a la luz la nueva #Playera #nike 2020-21 del #FCBarcelona ? pic.twitter.com/OdC7kFPnTI — FigueraSports (@figuerasports) July 5, 2020

Além de deixar os fãs esperando, Barcelona e Nike, que não se pronunciaram publicamente sobre o assunto, ainda vão sentir os problemas financeiros de tal erro, visto que, segundo o Sport, as vendas desses produtos são mais favoráveis durante os meses de julho e agosto.

