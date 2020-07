OnePlus Nord é lançado por 399 euros

A fabricante chinesa OnePlus está de volta ao segmento de smartphones intermediários: a companhia anunciou hoje (21), durante um evento em realidade aumentada, o OnePlus Nord. O celular traz especificações modestas em relação ao OnePlus 8, mas promete entregar qualidade e 5G por um preço mais acessível.

Sucessor espiritual do OnePlus X, o Nord conta com uma tela de 6,44 polegadas AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, entregando uma taxa de amostragem de até 180 Hz. O produto também conta com um notch para guardar duas câmeras frontais: um sensor principal de 32 MP e uma solução ultrawide com 105°.

Fonte: OnePlus

Na traseira, o Nord conta com quatro sensores de imagem. A câmera principal vem com um Sony IMX586 de 48 MP, que também aparece em celulares como o OnePlus 7T e 8. O sensor é acompanhado de soluções com 8 MP ultrawide, 5MP para profundidade e câmera Macro.

O sistema de captura de imagem possui funções como o Nightscape, que melhora a captura de imagens durante a noite. A empresa também equipou o celular com ferramentas que ajudam fotógrafos que não tem muita experiência, como balanço automático de brilho, estabilização de imagem e uma tecnologia que evita distorções de rostos em selfies.

Otimização e recarga rápida

Em seu interior, o celular traz o processador Snapdragon 765G, modelo intermediário da Qualcomm que traz suporte para 5G e melhorias para games, acompanhado de até 12 GB de RAM. Já a bateria é de 4.115 mAh e possui suporte para Warp Charge 30T, que carrega 70% da energia em apenas 30 minutos.

Fonte: OnePlus

O aparelho também vem com Android 10 equipado com o Oxygen OS, a modificação própria da OnePlus para celulares. Segundo a fabricante, o sistema recebeu mais de 280 otimizações para funcionar melhor no hardware intermediário do Nord, garantindo uma experiência fluida de uso. A empresa ainda promete suporte estendido para atualizações de SO, assim como acontece nos modelos top de linha da marca.

Preço e disponibilidade

O OnePlus Nord será lançado com variantes de 8 GB e 12 GB de memória RAM, além de até 256 GB de armazenamento. O celular chegará em 4 de agosto na Europa e Índia por valores a partir de 399 euros, cerca de R$ 2.389 em conversão direta para a nossa moeda.

Fonte: OnePlus

Abaixo, você confere o valor de cada uma das variantes que serão lançadas globalmente:

– 8+128GB: €399 (cerca de R$ 2.389)

– 12+256GB: €499 (cerca de R$ 2.987).

A OnePlus também lançará em setembro uma variante do Nord com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que será exclusiva da Índia. O modelo chegará custando 24.999 rupias, aproximadamente R$ 1.748.







Fonte: Tecmundo