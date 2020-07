Operação contra integrantes de organização criminosa em Penedo cumpre 48 mandados

Após seis meses de investigação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil, por meio da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), a 7ª Delegacia Regional de Penedo, e a Polícia Militar, por meio do 11º batalhão, deflagraram, nesta sexta-feira (31), uma operação integrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa no município de Penedo.

A operação é coordenada pelos delegados Gustavo Henrique, diretor da DEIC, e Gustavo Xavier, titular da Regional de Penedo, além do tenente-coronel Silva Júnior, comandante do 11º batalhão.

Os alvos da operação possuem envolvimento comprovado em roubos, homicídios, posse e porte de arma de fogo, além de tráfico de drogas. Os homicídios praticados pelos investigados ocorriam por conta de rivalidade com integrantes de outros grupos. Ao todo, foram identificados 24 integrantes, sendo que um deles é menor de idade.

Diante de todas as provas produzidas ao longo da investigação, a DEIC representou pelos mandados e a 17ª Vara Criminal da Capital expediu 23 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão.

A operação conta com o importante apoio da 134ª Delegacia de Polícia de Garanhuns, cujo titular é o delegado Franklin Soriano, que apoiarão as equipes da DEIC no cumprimento dos mandados de prisão de dois integrantes da organização criminosa, que atualmente residem no município pernambucano.

Participam do cumprimento dos mandados policiais civis da DEIC, do Tático Integrado de Grupos de Resgates Especiais (TIGRE), da Asfixia e da 7ª Delegacia Regional de Penedo. Já a Polícia Militar participou da operação com militares dos 3º e 11º batalhões, da 1ª Companhia Independente, além dos Batalhões de Trânsito (BPTran) e Rodoviário (BPRv).

Fonte: Assessoria PC-AL