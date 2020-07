Oponente de Caio Coppolla é chamado às pressas para tapar buraco na CNN Brasil · .

Em seu terceiro dia de trabalho na CNN Brasil, Bruno Salles foi chamado às pressas para fazer dupla jornada nesta segunda-feira (20) no quadro O Grande Debate. Além de comparecer para o duelo ideológico contra Caio Coppolla na versão noturna, posto que assumiu na última quinta-feira, o advogado esteve na versão matinal, ao lado de Gisele Soares.

Ao ., a CNN Brasil confirmou que Salles fará dupla jornada por tempo indeterminado. Thiago Anastácio, titular da versão matinal do quadro, precisou se afastar do debate por razões pessoais. O canal de notícias não soube informar o motivo de sua ausência.

“Meus amigos, bom dia. Como eu sempre disse em alto e bom som, sou um advogado de defesa. Situação complexa exigiu de mim ausentar-me. Poucos dias, creio. Estou longe. Mamãe está bem. Tudo em riba com tudo. Só batalhas normais”, escreveu o advogado no Twitter.

Bruno Salles estreou em O Grande Debate na semana passada, após a CNN Brasil dispensar Marcelo Feller. O advogado participou de apenas cinco edições do quadro e, por diversas vezes, desmentiu Coppolla a respeito de dados imprecisos que ele forneceu ao vivo. Sua demissão, no entanto, se deu pelo fato de ele ter chamado Jair Bolsonaro de genocida.

O substituto de Feller teve 12 horas de intervalo entre as duas entradas ao vivo. De manhã, o quadro é exibido dentro do CNN Novo Dia, mediado por Rafael Colombo, e entra no ar às 8h30. À noite, O Grande Debate pertence ao telejornal Expresso CNN, ancorado por Monalisa Perrone, e é exibido às 21h.

O advogado não passou todo o período no canal de notícias, mas roupas muito parecidas nas duas participações. As camisas tinham a mesma cor, mas a do telejornal matinal tinha listras milimétricas. À noite, ele optou por usar uma gravata. O terno, em ambas as aparições, foi o mesmo.

Confira abaixo a publicação de Thiago Anastácio sobre sua ausência no quadro O Grande Debate:

