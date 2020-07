Oportunidade! Eurofarma abre mais de 100 vagas de emprego, estágio e aprendiz no Brasil

[ad_1]



Oportunidade! A Eurofarma faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. A empresa oferece, no total, 114 vagas, destinadas a diversas áreas de atuação.

O programa de estágio é destinado às áreas de assuntos regulatórios, relacionamento com o cliente, controle de qualidade, engenharia e manutenção, inovação e lean seis sigma. A empresa afirma que, durante o programa, os estagiários terão oportunidade de desenvolver habilidades e conhecimentos.

O Grupo Eurofarma é uma empresa de saúde, concentrada em oferecer produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas com qualidade, inovação e preço justo nas áreas de Prescrição Médica, Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar, Oncologia e Veterinária. Só no Brasil, a companhia oferece 287 produtos em 622 apresentações, atende 30 especialidades médicas e cobre 101 classes terapêuticas, que representam 89% das vendas do varejo farmacêutico.

Confira abaixo os cargos disponíveis:

Cargos

Administrador de Redes

Analista Bioquímico

Analista de Controle de Qualidade

Auxiliar Administrativo – PCD

Cientista de Dados

Comprador

Enfermeiro do Trabalho

Farmacêutico

Gerente de Produtos

Programador de Produção

Vagas de Estágio

Estágio – Central de Atendimento

Estágio – Controle de Qualidade

Estágio – Engenharia e Manutenção

Estágio – Auditoria Internacional

Estágio – Documentação Técnica

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes e se candidatar através do site oficial da Eurofarma.