Oppo Watch é lançado globalmente com WearOS e chip Snapdragon

A Oppo lançou hoje (31) o relógio inteligente Oppo Watch globalmente com sistema operacional WearOS. O primeiro smartwatch da companhia já estava disponível na China, mas utilizava um SO customizado feito pela fabricante.

A presença do sistema operacional da Google é a principal novidade para a versão internacional do relógio. Com isso, os usuários tem acesso aos serviços da companhia direto no pulso, incluindo apps disponibilizados na Play Store e que funcionam em vestíveis.

O Oppo Watch pode ser conectado com o celular para receber notificaçõesFonte: Oppo

Na parte exterior, o smartwatch da Oppo mantém o design que lembra o Apple Watch. Assim como na China, a empresa lançou o aparelho globalmente em duas versões: a edição maior possui tela AMOLED de 1,91”, enquanto o modelo compacto traz display de 1,6”.

Processador Qualcomm

O primeiro relógio inteligente da Oppo também vem com um processador Snapdragon 3100 Wear, modelo da Qualcomm pensado para dispositivos vestíveis. O Oppo Watch ainda conta com um chip Ambiq Micro Apollo 3, que entra em ação quando o produto está sendo utilizado no modo de economia de energia.

As funcionalidades do relógio incluem monitoramento de exercícios e sensor cardíacoFonte: Oppo

Trazendo resistência contra água, monitoramento de esporte e sensor de batimentos cardíacos, o Oppo Watch vem com dois modos de gerenciamento de bateria. Enquanto a utilização “Smart” entrega até 36 horas de uso, é possível alcançar uma autonomia de 14 a 21 dias com o “Power Save” ativado.

O produto também conta com recarga rápida. Segundo a fabricante, o conector magnético do Oppo Watch consegue alimentar 46% da fonte de energia em 15 minutos, na edição de 1,9” do relógio. Para a versão menor, o mesmo tempo na tomada rende 30% de bateria.

Preço e disponibilidade

O Oppo Watch já está disponível em pré-venda atualmente na Europa e também na Índia. As entregas do relógio começam na metade de agosto.

A versão de 1,91” está disponível nas cores preto e dourado por 19.990 rúpias, cerca de R$ 1.385 em conversão direta para a nossa moeda. Já a edição de 1,6” pode ser adquirida nas cores preto, prata e dourado pelo valor de 14.990 rúpias, aproximadamente R$ 1.039.