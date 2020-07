Orlando Bloom vive drama com sumiço de cão e implora por orações · .

Orlando Bloom confessou que está de coração partido com o sumiço de seu cachorro, Mighty, e pediu orações de seus seguidores no Instagram para reencontrar o animal. O mascote está perdido desde a última semana, quando desapareceu na cidade de Montecito, nos Estados Unidos. “Me sinto impotente”, lamentou ele.

O ator de 43 anos contou que está há noites sem dormir, preocupado com a saúde e a segurança do bicho. “Estou em claro com a ideia de que meu pequeno esteja desorientado e assustado, sem ninguém que possa protegê-lo. É como viver um pesadelo acordado”, escreveu ele nas suas redes sociais neste domingo (18).

Desolado, ele ainda incentivou aos seus admiradores que aproveitam todos os momentos com os seus entes queridos, humanos ou não. “Curta os momentos com quem ama porque nada é para sempre. Não tenha medo de demonstrar o seu amor”, emendou.

Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), que avança na Califórnia, ele não pode conduzir buscas atrás de Might. Por isso, ele conta com a fé das pessoas para apaziguar o seu sofrimento.

“Existe uma razão porque chamam os cachorros de melhor amigo do homem. Eu tenho saudades dele. Mande suas orações para que o meu pequeno e corajoso Mighty possa encontrar o caminho de volta para a sua família”, concluiu o marido de Katy Perry.

Veja o apelo de Orlando Bloom em suas redes sociais:





© 2020 . | Proibida a reprodução