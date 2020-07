Nesta quarta-feira (22), Grêmio e Internacional fazem o grande clássico do Rio Grande do Sul.

O Gre-Nal 425 marca o retorno do Campeonato Gaúcho após a paralização em razão da pandemia de coronavírus e, por conta dela, será disputado em Caxias do Sul.

A cidade de Porto Alegre segue fechada por conta da quarentena e a prefeitura não liberou a realização da partida. Será, portanto, o 12º clássico entre as equipes que será disputado fora da capital gaúcha.

Se depender do retrospecto, o Inter leva vantagem. Em jogos fora de Porto Alegre, são 7 vitórias do Colorado, 2 empates e 2 vitórias gremistas.

Em uma dessas vitórias, inclusive, o Internacional conseguiu uma goleada. No último Gre-Nal fora de Porto Alegre, em 13/04/2014, em Caxias, Alex fez dois, D’Alessandro e Alan Patrick deixaram os seus e Dudu diminuiu para os gremistas na goleada colorada por 4 a 1.

Guerrero e Paulo Miranda disputam jogada durante Gre-Nal pelo Gauchão Ricardo Duarte/SC Internacional

Outro jogo curioso aconteceu em 2011. No dia 30 de janeiro, Grêmio e Inter se enfrentaram no estádio Atílio Paiva, em Rivera, no Uruguai, pelo Gaúchão. Lins e Bruno Collaço marcaram para os tricolores e Guto fez o gol do Inter na vitória gremista por 2 a 1.

Todos os Gre-Nais fora de Porto Alegre

07/09/1962 – Grêmio 2×1 Inter – Estádio Aldo Dapuzzo (Rio Grande) – Amistoso

Gols: Élton e Marinho (G); Flávio Minuano (I)

19/04/1964 – Inter 1×0 Grêmio – Eucaliptos (Santa Cruz do Sul) – Amistoso

Gol: Vanderlei (I)

21/03/1965 – Grêmio 0x0 Inter – Baixada Rubra (Caxias do Sul) – Amistoso

21/06/1992 – Grêmio 0x0 Inter – Colosso da Lagoa (Erechim) – Amistoso

04/04/2004 – Grêmio 1×2 Inter – Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves) – Amistoso

Gols: Edinho e Nilmar (I); Christian (G)

08/02/2009 – Grêmio 1×2 Inter – Colosso da Lagoa (Erechim) – Gauchão

Gols: D’Alessandro e Nilmar (I); Jonas (G)

31/01/2010 – Inter 1×0 Grêmio – Colosso da Lagoa (Erechim) – Gauchão

Gol: Alecsandro

30/01/2011 – Grêmio 2×1 Inter – Atílio Paiva (Rivera – Uruguai) – Gauchão

Gols: Lins e Bruno Collaço (G); Guto (I)

03/02/2013 – Inter 2×1 Grêmio – Colosso da Lagoa (Erechim) – Gauchão

Gols: Forlán e Leandro Damião (I); Fernando (G)

24/02/2013 – Inter 2×1 Grêmio – Centenário (Caxias do Sul) – Gauchão

Gols: Forlán e Rodrigo Moledo (I); Willian José (G)

20/10/2013- Inter 2×2 Grêmio – Centenário (Caxias do Sul) – Gauchão

Gols: Willians e D’Alessandro (I); Jackson (contra) e Vargas (G)

13/04/2014 – Inter 4×1 Grêmio – Centenário (Caxias do Sul) – Brasileirão

Gols: Alex (2), D’Alessandro e Alan Patrick (I); Dudu (G)