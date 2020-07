Os Novos Mutantes ganha trailer e anuncia painel na Comic-Con

A 20th Century Studios divulgou nesta quinta-feira (16) mais um trailer de Os Novos Mutantes, último capítulo da franquia produzida pela Fox e finalizada pela Disney. Além disso, o estúdio anunciou que a adaptação da Marvel terá um painel na [email protected], evento virtual da convenção, com participação do diretor Josh Boone e elenco em 23 de julho.

Dentre os atores, estarão Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. Já a nova prévia tem como destaque os poderes da personagem Magia, vivida por Taylor-Joy, armada com sua brilhante espada sobrenatural em belas cenas de ação.

Além disso, apresenta o visual de outros mutantes, em especial Sam/Míssil (Heaton) e Bobby/Mancha Solar (Zaga), muito semelhante às clássicas aparências nos quadrinhos, enquanto lutam para escapar da secreta instalação. Confira!

Os Novos Mutantes foi produzido em 2017 pela 20th Century Fox antes da compra do estúdio pela Disney. Desde então, o longa foi constantemente adiado e atualmente está previsto para chegar nas telonas em 28 de agosto.

Contudo, esta data não foi mencionada no trailer e ao considerar as incertezas sobre a reabertura de salas de cinema ao redor do mundo, é provável que o filme tenha sua estreia alterada mais uma vez. Nesse contexto, o evento poderá ainda apresentar outra estratégia de lançamento, possivelmente em serviços de streaming como Disney+ ou Hulu.