os números de como jogou time de Torrent na MLS

Domènec Torrent virou o principal candidato a substituir Jorge Jesus no Flamengo. Conhecido por ser o auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e em parte do período no Manchester City, o espanhol já comandou o Girona em 2005-06. Recentemente, esteve à frente dno New York City, entre a metade de 2018 e o fim de 2019.

E como foi o time de Torrent em seu último trabalho?



No total, ele somou 60 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Em sua primeira campanha, caiu nas semifinais de confererência da Major League Soccer para o Atlanta United, que viria a ser o campeão. Já em 2019, o time teve a melhor campanha da Conferência Leste e a segunda no geral e voltou a cair no mesmo estágio e também para a equipe que seria a campeã: Toronto.

No período em que Torrent comandou o New York City, o time teve a melhor posse de bola da liga, com 57,9%. Os que mais se aproximaram foram Los Angeles (56,1%) e Atlanta United (54,4%).

Domènec Torrent durante jogo do New York City Getty Images

Além disso, no período sob o seu comando, o time teve a terceira maior média de passes completos, com 426,46 por jogo, atrás só de Los Angeles (431,58) e Toronto (439,25). No total de passes, sua média era a segunda melhor, com 522,19, quase igual à do Toronto (522,93).

Para efeito comparativo, o Flamengo com Jorge Jesus no Brasileirão de 2019 teve uma média de 423,48, a terceira melhor da competição. Na média de passes totais, o time tão ficou em terceiro com 496,55.

Já na posse de bola, os rubro-negros tiveram 60%, cerca de 2% a mais do que o New York City de Torrent.